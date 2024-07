Walesi koondise peatreeneriks sai Bellamy

Eelmine peatreener Rob Page vallandati juunikuus, kuna Walesil ei õnnestunud EM-finaalturniirile pääseda.

Endine Manchester City, Liverpooli ja Newcastle Unitedi ründaja Bellamy esindas mängijana Walesi 78 korral ja lõi 19 väravat. Mängijakarjääri lõpetas ta 2014. aastal ja on pärast seda töötanud treenerina Cardiff City U-18 meeskonnaga, lisaks oli ta nii Anderlechtis kui Burnleys Vincent Kompany abitreener.

"See on väga suur au, et mulle on antud võimalik asuda enda kodumaa koondise peatreeneriks. See on mu karjääri üks uhkemaid hetki," ütles Bellamy. "See oli mu suur unistus saada Walesi koondise peatreeneriks, olen selleks väljakutseks valmis."