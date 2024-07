Eesti parimad jetisõitjad võtsid Peipsi järvel mõõtu

Noorteklassis Runabout Junior GP4 oli stardis kümme noort tulevikulootust. Head kiirust näitas poiste ees Katarina Sepp, kes ühe sõiduvõidu ning ühe teise kohaga võttis etapivõidu. Teiseks tuli Roven Õiemets ning kolmanda koha sõitis välja Ron Ruben Lutt.

Runabout GP1 klassis ei saanud keegi värskelt MM-sarja Itaalia GP võitnud Mattias Siimanni vastu, kes võitis etapi maksimumpunktidega. Teise ja kolmanda koha eest käis võistlus Karl Kesküla ja Leedut esindava Valeri Trujevtsevi vahel. Viimases sõidus oli Kesküla parem ja teenis etapilt teise koha. Trujevtsevile etapilt kolmas koht.

SKI GP1 klassis ei olnud vastast Marten Männile. Mõlemas stardis juhtis Männi kindlalt sõitu kuni ruudulipuni. Etapi teise ja kolmanda koha eest käis kõva võidusõit Mattias Reinaasi, Jasmiin Üprausi ja Ander-Hubert Lauri vahel. Reinaas võttis etapilt teise koha, Üpraus oli kolmas ja Laurile etapilt neljas koht.

Esmakordselt võistlust korraldanud Kätriin Nilbe võttis etapi kokku: "Arvan, et üldpildis läks meil väga hästi. Kõige suurem väljakutse oli rajal turvalisuse tagamine ja ohutu võidusõit – selle suutsime tagada. Kindlasti on veel konarlikke kohti, mida tuleb lihvida, aga kuna korraldasime esimest aastat, siis päris kõike ei osanud ette näha. Oleme saanud palju positiivset tagasisidet nii asukoha, kui ka korraldusliku poole kohta, see tähendab, et meie eesmärk sai täidetud."

Eesti meistrivõistlused jätkuvad 17. augustil Toilas.