U-18 võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiri kõrgete eesmärkidega

Eesti kuulub samasse alagruppi koos Belgia, Tšehhi, Kreeka, Itaalia, Rumeenia, Sloveenia ja Hispaaniaga. Otsepilti näeb mängudest CEVi YouTube'i kanali vahendusel.

Peatreener Tauno Lipu juhendatav koondis pidas enne EM-i ka kontrollmänge tugeva Ukrainaga, kus saadi kirja 2:3 kaotus ja 0:4 kaotus.

Ka möödunud aastal EM-ile pääsenud koondise juhendaja on sel korral koos mängijatega seadnud kõrged eesmärgid. "Oleme kuttidega ühiselt selle paika pannud, et tahame jõuda maailmameistrivõistlustele. Selleks peab EM-il tulema kuue sekka. Muidugi pole see selline igapäevane või lihtne eesmärk, aga midagi madalamat ei ole ka põhjust endale seada. Eks lõpuks ole näha, kuidas selle täitmisega hakkama saame," sõnas Lipp.

"Alagrupp on muidugi väga tugev ja üheksa päeva jooksul tuleb pidada seitse kohtumist. Ka eelmisel suvel oli sama olukord ja tulime selle rütmiga päris hästi toime. Kui tookord olime uustulnukad, siis nüüd juba korra selle olukorra läbi teinud ja teame, mis meid ees ootab. Meil on ka grupis samu vastaseid, kellega möödunud aastal mängisime, aga noorte võrkpallis muutub aastaga väga palju ja ses osas mingeid paralleele tõmmata on raske. Kõik EM-ile pääsenud meeskonnad mängivad korralikku võrkpalli ja ühtegi juhuslikku võistkonda seal pole."

Oma meeskonna tugevuseks peab Lipp ühtset ja emotsionaalset mängu. "Me oleme emotsioonivõistkond. Kui me ühtselt ja hea emotsiooniga mängime, on hästi. Selline mäng meid siia ka tõi, kõik võidetud mängud on olnud väga hea häälestatusega. Väljakutse on see, kuidas suuta seitse korda end maksimaalselt häälestada. Põnev turniir ootab kindlasti ees," lisas peatreener.

Eesti koosseis EM-il: Regan Rohumets, Andreas Voit, Mattias Püvi, Carl Kreek, Hendrik Hollas, Patrick Saimre, Aleks Antsi, Kaur Koitla, Joonah Marten Üprus, Ruudi Türkson, Joosep Kurik, Andres Jefanov, Kristjan Lehiste, Mathias Soodla.

Peatreener Tauno Lipp, abitreenerid Karlo Remy Kallend ja Kermo Basov, füsioterapeut Eva Kutman, mänedžer Krislin Heinsoo.

Eesti mängude ajakava (Eesti aeg):

10. juuli kell 17.30 Itaalia – Eesti

11. juuli kell 12.30 Eesti – Sloveenia

12. juuli kell 12.30 Hispaania – Eesti

14. juuli kell 20.00 Belgia – Eesti

15. juuli kell 15.00 Rumeenia- Eesti

17. juuli kell 12.30 Eesti – Tšehhi

18. juuli kell 17.30 Kreeka – Eesti