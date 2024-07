Tandrevold murdis jooksuvõistlusel käeluu

"Kukkusin Lofoten Skyrace'il ja märkasin, et käega on midagi valesti. Selgus, et murdsin käeluu," rääkis Tandrevold Norra laskesuusaliidu pressiteate vahendusel. "Käsi on nüüd kipsis, ma ei tea veel, kui kauaks. Jätkan treenimist loomingulisemal viisil."

Norra naistekoondise arst Aasne Fenne Hoksrud ütles, et kõikide märkide järgi on tegemist n-ö lihtsa luumurruga sportlase paremas käes. "Murd on soodsas kohas, mitte randmepiirkonnas, mis oleks märksa tõsisem vigastus. Ingrid peab ilmselt vähemalt kolm nädalat kipsi kandma ning seejärel veel üks-kaks nädalat ortoosi," ütles Hoksrud, hinnates, et Tandrevold saab uuesti kätt kasutama hakata, mis tähendab, et ta peab ettevalmistusperioodil tavapärase treeningu asemel mõnda aega rahulikumalt võtma.