Napilt enne äikesetormi lõppenud Tartu GP võitis Urmas Raag

Lõuna-Eesti suurim ratsaspordisündmus kestis reedest pühapäevani ja kokku anti üle 500 stardi seitsmeteistkümnes võistlusklassis. Kohal oli kogu Eesti paremik ja arvukalt külalisi saabus ka Lätist. Laste- ja noorteklassis algasid mõõduvõtud 70 cm kõrgustel takistustel. Viimane võistluspäev kulmineerus aga Tartu GP-ga, kus võisteldi 140 cm takistustel.

Hilisem Tartu GP võitja Urmas Raag tegi kokku seitse starti, pakkudes võistluskogemusi laupäeval kukkunud ja vigastada saanud ratsaniku hobustele. Võidu võttis kogenud sportlane siiski enda ratsuga Jakarmette-E.

Võistluste direktori Enno Pille sõnul kujunes seekordsetest võistlustest omamoodi võidujooks ilmaga. "Lubati äikesetormi. Nii pidasime kõigi sportlastega nõu ja otsustasime alustada pühapäevase võistluspäevaga varem," sõnas ta. "Suurtel kõrgustel sõltub ilmast väga palju ning polnud mõtet võtta liigseid riske."

Nii võistlejate kui korraldajate rõõmuks oli tegu väga õige otsusega, sest pärast viimast autasustamist näitas ilmataat oma kurjemat poolt ning siin-seal Tartu linnas murdsid padusadu ja tuuleiilid ka puid.

5. juulil toimusid Tartu meistrivõistlused takistussõidus ja sarja "Tartumaa Tõusvad Tähed" sõidud.

80 cm Tartu MV poniklassis võitis Britta Liis Nõmmeots ponil Alender.

90 cm Tartu MV laste ja harrastajate klassis võitis laste arvestuse Jete Liisa Moor hobusel Cadmium ning harrastajate klassi Katrin Parisalu Clara II JP.

110 cm Tartu MV juunioride klassi võitis Elisabeth Abel hobusel So London.

120 cm Tartu MV seenioride klassi võitis Anni Liis Hoop hobusel Calinka Esqui.

6. juuli algas noorte hobuste klassidega, kus selgitati välja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi (ESHKS) sarja viienda etapi parimad.

4-aastaste hobuste parimaks tuli Lisette Eylandt ja hobune King of the Swords.

5-aastaste hobuste parimaks tuli Maarja Martinson ja I am Experience LG.

Päeva lõpetas meeleolukas takistustega maastikusõit Ihaste Derby, kus võisteldi kahel kõrgusel: 80 cm ja 115 cm. Mini Derby võitis Marielle Pille ponil Sofia, kõrgema Ihaste Derby võitis Erkki Hõim hobusel Roleks.

7. juulil oli finaalidepäev ja peeti peamised auhinnasõidud. Toimus Eesti Ratsaspordi Liidu takistussõidu karikasarja Prix de Eesti Ratsaspordi Liit sõidud.

115 cm lasteklassi võitis Sofi Kurvits hobusel Verona.

130 cm juunioride ja noorte arvestuse võitis Getriin Vesper hobusel Liquid Luck.

140 cm ratsaliidu karikasarja arvestuse võitis Gunnar Klettenberg hobusel Esprit Du Buisson Z.

Võistluste tähtsaima sõidu 140 cm Tartu Grand Prix võitis Urmas Raag hobusel Jakarmette-E.