Ruben Volt võitis Spa ringrajal lisaraskuse kiuste

Spa rajal sõidetud TCR Europe sarja neljas etapp algas ALM Honda Racing sõitjale väga seiklusrohke kvalifikatsiooniga, mis sõideti märgades oludes. Esimeses kvalifikatsioonis oli ta neljas ja teises ning otsustavas teine.

"Kvalifikatsioon oli üks huvitavamaid, mida olen sõitnud. Kui läksime rajale, siis hakkas raja esimeses osas sadama, teine pool oli kuiv. Otsustasime jääda samade rehvidega rajale," muljetas Volt.

"Vihm liikus raja erinevates osades ja kui see korraks järgi jäi, õnnestus teha kuivaval rajal kaks kiiret ringi ja tuli neljas aeg. Teises kvalifikatsioonis läksime ainsana oma tiimis välja seadega, kui rattad olid vihmakaldega ja vihmarehvidega."

"Kuna rada oli pigem kuivavam, siis töötasid rehvid hästi neli ringi," jätkas Volt. "Esimesel korral sain sedasi kirja teise aja, teisel korral ei õnnestunud seda parandada."

Esimeses võistlussõidus tegi Ruben Volt hea esituse ja suutis juba esimesel ringil liidriks tõusta. Vahepeal rajal käinud turvaauto järel suutis Volt liidrikohta hoida ja lõpetas sõidu esimesena.

Teises sõidus sai tagantpoolt startinud Volt hästi liikuma ja suutis esimesel ringil kohti võita. Kui ta hakkas mööduma sarja liider Franco Girolamist, siis ei sobinud see konkurendile, kes ta surus murule ja Volti auto sai viga. Sõit õnnestus siiski seitsmendal kohal lõpetada.

"Esimene sõit oli väga hea ja kõik õnnestus. Teises sõidus oli hea start, natuke segas see, et esimeselt kohalt startinud võistleja suretas oma auto välja ja see segas mu sõidujoont," lausus Volt.

"Suutsin kohti võita, aga Girolami keeras korralikult peale ja läksin murule ning auto roolivarras väändus. Sellises konditsioonis autoga oli keeruline kohtade pärast võidelda ja eesmärk oli hoida kohta ja arvestades olusid võimalikult heal kohal lõpetada."

"Kiiruse poolelt olin top 3 hulgas ja olin üllatunud, et konkurentidele ei tulnud ajakaristusi rajapiirete ületamise ja muu osas. Seda oli päris palju, aga see jäi kahjuks tähelepanuta," imestas ta.

"See, et suutsime 40 lisakiloga sedasi domineerida, selle taga on ALM Honda Racing meeskonna supertöö auto ettevalmistamisel. See oli seni parim tunne, mis mul on olnud nii kiiruse kui seadistuse osas autos. Ja see oli läbi terve nädalavahetuse."

Peale nelja etappi on kaks sõitu võitnud Ruben Volt TCR Europe sarja neljandal kohal, olles kogunud 229 punkti. Sarja liider on 259 punktiga Franco Girolami.

Meeskondlikus arvestuses on liider ALM Honda Racing, edu teisel kohal oleva Monlau Motorsport meeskonna ees on 85 punkti.