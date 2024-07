Eesti Lipu Selts kinkis olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei soovib Team Estoniale olümpiaks kõike paremat. "Meil on 20 aastat olnud õnn kinkida nii suve-kui taliolümpia eel koondislastele Eesti lippe. Iga kord on koos lippudega tulnud ka medalid. Loodame, et nad toovad ka seekord õnne," ütles Trei.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles tänas Eesti Lipu Seltsi kingituse eest: "Oleme alati need lipud tänuga vastu võtnud ning nii ava-kui lõpudefileel neid õnnelikult lehvitanud. Pole midagi ägedamat kui olümpiavõit ning kui mängitakse Eesti hümni ja meie armas lipp tõuseb kõige kõrgema masti otsa. Aitäh!"