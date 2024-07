Sikk koputas Aafrika karikaetapil esikümne uksele

Sikk läbis sprindidistantsi ajaga 56 minutit ja 55 sekundit. Esimese koha pälvis kodupubliku rõõmuks Jawad Abdelmoula ajaga 54.51, edestades prantslast Nathan Lessmanni (55.06) ja austraallast Jayden Schofieldi (55.08).

"See oli kolmas järjestikune nädal võistlemist ja arvan, et suutsin kenasti toime tulla," ütles Sikk. "Ujumine ei õnnestunud eriti ja rattarajal kukkus sadul täiesti alla. Rattadistantsi alguses oli veidi tegemist, et gruppi saada, aga edasi oli päris tiksumine. Kahjuks ei saanud ise sel korral esimeste püüdmisele väga palju kaasa aidata. Jooksus tundsin ennast hästi ja sain mõned konkurendid veel eest grupist ka kätte. Tegelikult olid head võimalused veel parema tulemuse tegemiseks, aga seekord nii."

Eliitklassi naiste seas olid parimad tšehhitar Alzbeta Hruskova (1:04.28) ning sakslannad Sophie Giessmann (1:04.45) ja Felipa Hermann (1:04.58).