Linnamäe Rally Estonia võidust: ei ole midagi võrreldavat kogenud

"Üpriski sürreaalne selles mõttes, et emotsioonid voolasid kõik üle, kui see kergendus tuli viimase katse lõpus. Päris-päris metsik on, aga ma arvan, et saame nüüd väga-väga mõnusalt minu sünnipäeva vastu võtta. Hea on sellise emotsiooni pealt edasi minna," sõnas Linnamäe.

Punktikatse järgne emotsioon võttis eestlase peaaegu pildituks. "Enam õnneks nii hull ei ole olla. Mul läks seal peaaegu pilt tasku. See adrenaliini pauk oli nii meeletu, aga kindlasti tunne, mida ma tahan nüüd korrata. Nüüd on see tunne korra olnud, siis ega ma väga midagi kogenud ei ole, mis on võrreldav," rääkis ralli võitja.

Punktikatse sõideti pühapäeval üsna keerulistes oludes. "Eks ta parajalt julm oli, iga kurv oli üpriski piiri peal ja väga lähedal, et see oleks halvasti lõppenud. Me teadsime, et meil ei ole muud varianti. Robert tegi eelmisel katsel kõik endast oleneva, et me peaksime viimaseks katsel kõvasti suruma," kommenteeris Linnamäe punktikatset.

"Ma loodan, et tähistame sünnipäeva koos ja et oleme sõbrad ikka edasi. Tema sai meist Poolas jagu, meie temast siin. Nüüd jätkub lahing Soomes. Ma usun, et me vahepeal saame sõbrad ka ikkagi olla," lõpetas Linnamäe.

Autoralli EM-sarja järgmine etapp sõidetakse 26.-28. juulini Itaalias.