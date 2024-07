Wimbledon sai endale neli uut veerandfinalisti

Ameeriklanna Emma Navarro (WTA 17) alistas neljandas ringis enda kaasmaalase ja maailma teise reketi Coco Gauffi seisuga 6:4, 6:3 ning jõudis esmakordselt Wimbledonis veerandfinaali.

"Ma hakkasin aina rohkem uskuma, et see on võimalik," ütles Navarro pärast mängu. "Ma mõtlesin, et miks mitte mina? Miks ma ei võiks jõuda veerandfinaali? Miks ma ei võiks kaugemale jõuda suure slämmi turniiridel? Ma arvan, et ma hakkan selle mõtteviisiga järjest rohkem harjuma."

Maailma seitsmes reket Jasmine Paolini võitis neljandas ringis ameeriklannat Madison Keysi 6:3, 6:7 (6), kolmandas setis jättis Keys vigastuse tõttu seisult 5:5 mängu pooleli. "Osa minust ei usu seda, mis just juhtus," ütles Paolini.

"Aga pean ütlema, et siin olla on unistuse täitumine. Natukene on imelik ollla selles positsioonis, sest ma pole selles varem olnud. On privileeg mängida siinsetel väljakutel." Veerandfinaalis kohtuvad Navarro ja Paolini omavahel.

Kolmas Wimbedoni veerandfinaalist on maailma 37. reket Donna Vekic, kes sai neljandas ringis jagu Paula Badosast 6:2, 1:6, 6:4. "Esimeses setis olin üsna rahulik, aga teises läksin endast väga välja. Kolmandas setis seisult 4:3 mõtlesin, et pean jääma rahulikuks ning suutma keskenduda," rääkis Vekic pärast mängu.

Wimbledoni suur üllatajaks võib ilmselt nimetada kvalifikatsiooniturniirist alustanud maailma 123. reketit Lulu Suni, kes neljandas ringis oli parem Emma Raducanust 6:2, 5:7, 6:2. Sun on teine Uus-Meremaa tennisemängija, kes on jõudnud Wimbledonis veerandfinaali. Ainsana on seda veel teha suutnud 1989. aastal Belina Cordwell.

"See oli väga hea mäng. Pidin väga kõvasti Emma vastu võitlema, et teda võita. Ma ei suuda hetkel leida õigeid sõnu," rääkis emotsionaalne Sun peale mängu. Vekic ja Sun mängivad veerandfinaalis omavahel.