Läti ja Leedu korvpallimeeskonnad olümpiale ei jõudnud

Riias toimunud kvalifikatsiooniturniiril kohtusid finaalis Brasiilia ja Läti võistkonnad. Brasiilia alustas Läti seisuga 94:69 ning tagasid koha 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel. Brasiilia mäng algas suurepäraselt, esimese veerandi võitsid nad seisuga 34:11 ning tabasid kõik kaheksa kaugviset. Brasiilia ääremängija Leo Meindl oli lähedal kaksikduublile, kui viskas 21 punkti ning võttis üheksa lauapalli.

Leedu kaotas finaalis Puerto Ricole seisuga 79:68, kodusaalis oli lõunaameeriklasi toetamas ligi 13 500 pealtvaatajat. Puerto Ricole võidule aitasid palju kaasa Jose Alvarado ja Tremont Waters, kes viskasid vastavalt 23 ja 18 punkti. Alvarado valiti turniiri parimaks: keskmiselt viskas ta 16 punkti, võttis 3,8 lauapalli ning andis kolm korvisöötu.

Kreeka alistas finaalis Horvaatia 80:69 ning pääses 16-aastase vahega olümpiamängudele. Kreeka läks kohe mängu alguses juhtima ning juhtis suurema osa mängust, kuid vahe Horvaatiaga suudeti teha alles mängu lõppfaasis. Kreeka aitasid võidule Giannis Antetokounmpo, Nick Calathes ja Giorgos Papagiannis. Giannis Antetokounmpo valiti turniiri parimaks: tema kontole jäi keskmiselt 22,5 punkti, kolm lauapalli ja kaks korvisöötu.

Hispaania oli kvalifikatsiooniturniiri finaalis üle Bahamast seisuga 86:78. Deandre Ayton viskas Bahama eest 17 punkti ja võttis 14 lauapalli ning Buddy Hield panustas 19 punkti ja kuus lauapalliga, kuid sellest Hispaania alistamiseks ei piisanud. Hispaania poolt mängis olulist rolli Lorenzo Brown, kes sai kirja 18 punkti. Hispaania koondise liiga Rudy Fernandezest (39) saab saab esimese korvpallur, kes on osalenud kuuel olümpial.

Olümpial mängitakse kõigepealt kolmes alagrupis, igas alagrupis on neli riiki. 12-st riigist saavad sõelmängudele edasi kaheksa parimat.

