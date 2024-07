Lõiv pälvis MK-etapil Prantsusmaal oma põhialal 32. koha

Pieterse võiduajaks mõõdeti üks tund, 29 minutit ja 12 sekundit. Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Candice Lill kaotas talle kahe minuti ja 37 sekundiga ning lühirajasõidus võidutsenud šveitslanna Alessandra Keller kolme minuti ja seitsme sekundiga. Lõiv kaotas võitjale ühe ringiga ja 55. koha teeninud Merili Sirvel kolme ringiga.

"Peale reedest lühirajasõitu olin positiivne, et natuke on vormi osas edasi liikumist näha. Öö läbi sadas aga vihma ja rada oli hommikuks väga libe. Seetõttu oli XCO sõit hoopis midagi muud," rääkis Lõiv võistluse järel.

"Juba stardis jäin kukkumise taha kinni ja seejärel olin väga taga. Seal aga juhtub kogu aeg jamasid ja rütmi leidmine on kuidagi problemaatiline. Jäin paljude kukkumiste ja jamade taha ning tegin ka ise palju vigu. Proovisin tõusudega uuesti järgi jõuda, aga see ei õnnestunud. Tundus, et laskumistel olin natuke rohkem enesekindel ja see muutis positiivseks. Kokkuvõttes oli aga jälle üks raske sõit," lisas Lõiv.

Kuue etapi järel jätkab MK-sarjas liidrikohal Keller, kes on kogunud 1248 punkti. Teisel kohal on Pieterse (1023 punkti) ja kolmandal ameeriklanna Haley Batten (917). Lõiv on 35. positsioonil (289) ja Sirvel 74. tabelireal (47).

Eliitklassi meeste seas pälvis võidu Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Alan Hatherly (Cannondale Factory Team) ajaga 1:23.14. Teisena lõpetas šveitslane Mathias Flückiger (Thömus Maxon; +1.31) ja kolmandana taanlane Simon Andreassen (Cannondale Factory Racing; +2.02). Joosep Mesi ja Kirill Tarassov kaotasid võitjale viie ringiga ning said vastavalt 85. ja 86. koha. Ühtlasi jätkab Hatherly ka 1128 punktiga MK-sarja liidrina. Talle järgnevad šveitslased Nino Schurter (942) ja Filippo Colombo (888).

Maailma karika sarja seitsmes etapp peetakse 27.-29. septembril Ameerika Ühendriikides Mt Van Hoevenberg – Lake Placidis.