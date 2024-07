Lajal ja Glinka jätkavad hooaega Kanadas

Oma praeguse 269. edetabelikohaga Lajal kõvakattega Winnipegi Challengeril otse põhitabelisse ei pääsenud, vaid on kvalifikatsioonis asetatud kolmandana. Lajali esimese ringi vastane on maailma 475. reket Ryan Seggerman (USA), kes on tugevam paarismängus, kus ta paikneb ATP edetabeli 100. kohal, kirjutab tennisnet.ee.

Põhiturniirile jõudmiseks tuleb alistada kaks vastast. Lajal on oma tabeliosas edetabeli põhjal tugevaim, paremuselt järgmine on Hiroki Moriya (Jaapan, ATP 413,). Põhiturniiril on esimesena asetatud ameeriklane J.J. Wolf, kes mullu veebruaris oli maailma 39. reket, aga praegu 115. kohal.

Et kindlustada kohta US Openi kvalifikatsioonis, peaks Lajal juuli lõpus olema vähemalt maailma 230 parema seas. Winnipegis mängib ka Daniil Glinka, kes on kvalifikatsioonis asetatud 12., otse juba mainitud Moriya järel.