Sporting ja Kalev leppisid viigiga, Getter Saar lõi Flora eest kübaratriki

Teistkordselt sel hooajal leppisid Saku Sporting ja JK Tallinna Kalev viiki – kui esimeses omavahelises kohtumises lõi kumbki ühe värava, siis 14. vooru kohtumises jäid väravad löömata, vahendab jalgpall.ee.

Liigatabelis jättis viigipunkt naiskonnad endistele positsioonidele: Saku Sporting on kümne mängu järel kogutud 18 punktiga teisel positsioonil, kuid ühe mängu vähem pidanud Tabasalu hiilib neil ühe punkti kaugusel kannul. Kalev jätkab võistlemist viiendalt realt, kui kokku on teenitud 11 punkti. Kalevi lähim jälitatav on nelja ning lähim jälitaja kahe punkti kaugusel.

Tabeliliider Tallinna FC Flora käristas lähima jälitaja Sportingu ees vahe kümnepunktiliseks, kui koduväljakul oldi 6:1 parem Tartu JK Tammekast. Vaheajale läks Flora kaheväravalises eduseisus, kui täpsust näitasid Getter Saar ja Kristina Teern. Teise poolaja alguses kasvatas edu Lisette Tammik, 61. minutiks vormistas Saar kübaratriki ning kolm minutit hiljem lisas oma teise tabamuse Teern. Kohtumise viimase ja Tammeka auvärava eest kandis 79. minutil hoolt Liisa Merisalu.

Floral on kümne mänguga kirjas üheksa võitu ja üks viigitulemus. Tammeka on sama arvu mängudega kirjutanud enda nimele viis võidutulemust ning kogutud 15 silma paigutavad naiskonna neljandale tabelireale. Lähimast jälitatavast lahutab naiskond kaks punkti, edu lähima jälitaja ees on aga kahepunktiline.

Meistriliiga jätkub 10. vooru kohtumistega pärast naiste koondisepausi – 10. juulil.