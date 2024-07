Eesti rannajalgpallikoondis teenis pääsme Euroliiga Superfinaali

Mänguskoori avas 10. minutil Martin Thomson, kes näitas resultatiivsust karistuslöögist: pall sai värava ees veel liivalt rikošeti, misjärel põrkas see väravavahi jaoks püüdmatult võrku, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Kui teist kolmandikku oli jäänud mängida veel kümme sekundit, asus Eesti vasturünnakule ning Sander Lepik mängis end paremalt äärelt löögile. Esimese palli suutis Leedu puurilukk tõrjuda, kuid jätkuolukorras saatis Lepik köörlöögiga oskuskult palli võrku ning viis Eesti 2:0 eduseisus vaheajale.

Viimasel kolmandikul avas väravaarve Leedu, kui 31. minutil skooris meeskonna eest kaptenipaela kandnud Audrius Plytnikas. Käeulatusse tekkinud viigivärava võimalus kasvatas leedulastes ründetugevust, kuid Eesti sai palli kenasti enda kontrolli alla ning tagas endale 2:1 võidu.

Koondise peatreener Andreas Aniko ütles pärast kohtumist, et tulemus ei peegelda tegelikku mängupilti. "Leedu oli sarnane meeskond Tšehhile, kus hoidsime palju palli, aga täpselt nagu Taani vastu, siis me ei realiseerinud oma võimalusi ära. Tulemus oleks võinud olla parem, kus võidame vastast nelja-viie väravaga. Lõpus õnneks meie poolt paanikamomenti ei tekkinud, kontrollisime omi asi ja võitsime – see on kõige olulisem," rääkis peatreener.

Turniiri viienda koha nimel astuvad eestlased võistlustulle Prantsusmaaga, kes alistas 3:1 Tšehhi. "Suure tõenäosusega kohtume Prantsusmaaga, aga oleme nendega maavõistlusi pidanud ning meil on neist pilt olemas. Tegu on võidetava meeskonnaga ning kindlasti lähme nende vastu viiendat kohta püüdma," ütles Aniko pärast Eesti võitu.

Kuna Eesti kindlustas koha turniiri kuue parima meeskonna seas, tähendab see, et Eesti teenis endale pääsme sügisel Itaalias Algheros toimuvasse Euroliiga Superfinaali. Eesti jätkab seal võistlemist A-tugevusliigas. Kas Superfinaalile astutakse vastu Tirrenia rannaturniirilt saadud viienda või kuuenda kohaga, selgub pühapäeval.

Eesti tulemused alagrupiturniiril:

3. juuli kell 20.00: Eesti – Itaalia 4:4, 5:5, pen. 5:3

4. juuli kell 22.00: Taani – Eesti 6:2

5. juuli kell 17.00: Tšehhi – Eesti 3:6

Kohamängud kohtadele 5.–8.:

6. juuli kell 13.00: Eesti – Leedu 2:1

6. juuli kell 15.30 Tšehhi – Prantsusmaa 1:3*