Tüdrukute U-18 koondis võitis Põhjamaade turniiril Taanit

Esimesel veerandajal haarasid küll ohjad taanlannad, kuid tugeva kolmanda veerandi najal suutsid eestlannad mängu enda kasuks kallutada ning lõpptulemuseks jäi 77:71 võit. Eestlannad said kolmesekundi alast 42 punkti, Taani koondis vaid 18. Eesti parim oli Lisa Sirgi 21 silma ja 15 lauapalliga, Emma-Mia Küttis lisas 13 sanga, vahendab basket.ee.

"Me teadsime, et Taani on üsna hea võistkond. Tahtsime mängule läheneda sarnaselt mängule Soomega. Esimesel poolajal ei läinud asjad nii, nagu tahtsime, aga püsisime mängus," hindas peatreener Kaspars Majenieks. "Tasapidi muutsime mängu tempo enda kasuks, ning teisel poolajal olime võitluslikumad. Lõpuks saime tähtsa võidu kätte."

Järgmine mäng on U-18 neidudel 6. juulil kell 15.30 Rootsiga.

Eesti U-16 tüdrukute korvpallikoondis pidi Põhjamaade meistrivõistlustel taaskord tunnistama vastaste paremust, kui Islandi U-16 tüdrukutele kaotati 80:92.

Island haaras ohjad kohe esimesel poolajal, kui poolajaks oli vastasvõistkonna edu kasvanud juba 14 punkti peale. Eestlannad tegid küll südika kolmanda veerandaja (29:22), kuid neljandal veerandil mängu enda kasuks keerata ei suudetud.

Vabaviskeid tabati vaid 59-protsendiliselt (49/29), Islandi koondis tabas joonelt 80-protsendiliselt. Eesti resultatiivseim oli Lada Lesina 17 silmaga, Jessica Ristimets lisas 16 punkti.

"Alustasime hästi, mänguga võib enam-vähem rahule jääda, oma asjadega saime hakkama," kommenteeris koondise peatreener Esko Tõnisson. "Lauavõitluses probleeme ei tekkinud, ühe mängija katmisega jäime korralikult hätta. Vile oli kerge, saime palju vabaviskeid, aga viskasime ka palju mööda."

Järgmine kohtumine on U-16 tüdrukutel 7. juulil kell 16.45 Soome vastu.