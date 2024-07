Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis mängudeks Luksemburgi vastu

Koondisest jäävad eemale ründaja Getter Saar ja kaitsja Kristiina Tullus, kes mõlemad veel taastuvad varasematest vigastustest.

Juuli esimene kohtumine Luksemburgi vastu peetakse 12. juulil Luksemburgis Emile Mayrischi staadionil. Neli päeva hiljem, 16. juulil kohtub sama vastasseis Tartus Tamme staadionil.

Naiste koondise peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul tuleb mängudes Luksemburgi vastu näidata iseloomu ja jätkata oma senise mänguplaaniga. "Meie jaoks pole tähtsamat, kui et mängijad peavad väljakul andma endast kõik. Meeleolu koondise sees on hea, aga tunneme puudust ise väravate löömisest. Meil on oskused ja võimekus selleks olemas. Luksemburg saab vastasena olema sarnane Albaaniale: tugev, organiseeritud ja tehniliste mängijatega. Need mängud ei tule meile kerged, peame püsima keskendunud oma eesmärkidele," ütles Morkovkina.

Naiste koondis on Luksemburgiga varasemalt kohtunud kahes maavõistlusmängus. 2013. aastal lepiti võõrsil 1:1 viiki, Eesti juhtvärava eest kandis hoolt Katrin Loo. 2018. aastal teenis Eesti vastase üle 4:0 võidu, kui kahel korral sahistas väravavõrku Loo ning ühe tabamuse lisasid Vlada Kubassova ja Maarja Saulep.

Eesti koondise koosseis mängudeks Luksemburgiga:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 44/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 0/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 81/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 42/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 26/1

Rahel Repkin (17.06.1998) – klubita 15/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – klubita 11/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 10/1

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 77/6

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – klubita 53/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 35/3

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 25/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Saku Sporting 23/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 17/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 12/1

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 8/1

Ründajad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 70/15

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 70/11

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 37/3

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 7/0

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 4/0

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Tartu JK Tammeka 3/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Katrin Veek

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa