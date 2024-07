Eesti rannajalgpallikoondis lõpetas alagrupiturniiri võiduga Tšehhi üle

Avakolmandiku esimene väravavõimalus tekkis Tšehhile, kui ohtlikult pääseti löögile ning ragistati palliga eestlaste posti. Juhtohjad haaras enda kätte aga Eesti: neljandal minutil ehitasid eestlased suurepärase söödukombinatsiooniga rünnaku värava alla, kust Sander Lepik pääses peaga löögile ning viis Eesti 1:0 juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandikul kogus Eesti üha rohkem enesekindlust ning tasuks saadi kolm vastuseta väravat. Kohtumise 15. minutil sai värava kirja Kaspar Kotter, viis minutit hiljem suurendas edu Erol Kigaste. Kulus vähem kui pool minutit, et Tšehhi väravavõrk uuesti sahiseks: 21. minutil saatis Argo Alaväli nahkkera käärlöögiga võrku.

Viimasel kolmandikul skooris teist korda Lepik, kelle värav oli sarnane esimesele: sööt paremalt poolt, kust Lepik saatis peaga nahkkera väravapostide vahele. Kuigi Eesti hoidis mängu kontrolli enda käes, suutis vastane avada oma väravaskoori 29. minutil. Samal minutil andis sellele omapoolse vastuse Rauno Nõmmiko. Viimase viie minutiga oli Tšehhil veel kaks tabamust varuks ning lõpptabloole kirjutati Eesti vaatest tulemus 6:3.

Koondise peatreener Andreas Aniko ütles pärast kohtumist, et mäng Tšehhiga vastas ootustele ning tabelisse kirjutati kolm olulist punkti. "Nii nagu arvasime, siis saime täna palliga rohkem mängida. Teadsime Tšehhi tugevaid ja nõrku külgi ning sundisime neid mängima nii, et nad oma tugevusi kasutada ei saaks – see õnnestus täielikult. Olime vahepeal ka viie väravaga ees, aga siis tulid enda mahamagamised kaitses ja lasime endale kolm ära lüüa. Aga mänguplaanist peeti ilusti kinni ning midagi hullu ei ole," rääkis ta.

Koondis läheb nädalavahetusel toimuvatele kohamängudele vigastuse ja kaartide tõttu vastu seitsme väljakumängijaga, mis peatreeneri sõnul tähendab rohkem roteerimist. "Rasmus Munskind sai tänases kohtumises vigastada, Rauno Nõmmiko teenis teise kollase kaardi ning Kristian Marmor sõitis hommikul tagasi Eestisse. See tähendab, et meil on seitse väljakumängijat ning nelja vahetuse asemel saame teha kolm," selgitas Aniko.

Esimeses kohamängus läheb Eesti vastamisi Leeduga. "Kõige olulisem on homne mäng võita. Kui me jääme mängima kohtadele 7–8, siis tõenäoliselt mängime septembris üleminekumänge A-liigasse püsimajäämise nimel, aga kui võidame ja mängime pühapäeval viienda koha eest, on kõik okei," sõnas peatreener lõpetuseks.

Oma alagrupi lõpetas Eesti kolmandal positsioonil, mis tähendab, et kohamängudes mängitakse kohtadele 5–8. Esimene mäng peetakse Leedu vastu laupäeval, 6. juulil Eesti aja järgi kell 13.

Turniiri tulemused:

3. juuli kell 18.00: Tšehhi – Taani 1:4

3. juuli kell 20.00: Eesti – Itaalia 4:4, 5:5, pen. 5:3

4. juuli kell 16.00: Itaalia – Tšehhi 10:0

4. juuli kell 22.00: Taani – Eesti 6:2

5. juuli kell 17.00: Tšehhi – Eesti 3:6

5. juuli kell 19.00: Itaalia – Taani 3:1