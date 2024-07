Marc Marquez murdis treeningul sõrmeluu ja põrutas roideid

31-aastane Marquez murdis kukkumisel vasaku käe nimetissõrme, lisaks said roided põrutada. "Marc kukkus suurel kiirusel 11. kurvis," ütles tema meeskond Gresini Racing, lisades, et väikestest vigastustest hoolimata kinnitasid arstid, et ta võib võistelda.

"Ma ei muretse üldse sõrmeluumurru pärast, aga roidevalu segab korralikult, seetõttu jätsin ka treeningu pooleli," tunnistas Marquez. "Aga mul on aega puhata ja eks siis vaatame, millises seisus ma hommikul olen."