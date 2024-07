WRC teeb samme naissõitjate suuremaks kaasamiseks

Autoralli MM-sarja pääsevad kuni 27-aastased naised peavad kõigepealt saatma endast kaheminutilise tutvustava video koos oma senise võidusõitja karjääri resümeega.

Seejärel valitakse välja 15 sõitjat, kes teevad Krakowis kahepäevase katselaagri, kus proovitakse oma võimeid kruusal ja asfaldil, samuti kontrollitakse soovijate tehnilisi teadmisi, pädevust legenditöös ja suhtlemisoskusi.

Žürii valib kolm paremat naist septembris toimuvale Kesk-Euroopa rallile, misjärel selgub see üks sõitja, kes saab järgmisel hooajal teha FIA toetusel kaasa juunior-WRC sarja programmi.

"WRC sarjas on naiste suur ajalugu. Michele Mouton on üks suuremaid mootorispordilegende ning viimase kolme aasta jooksul on naiskaardilugeja tulnud nii WRC3 kui ka WRC sarja meistriks," lausus promotsioonifirma vanemspordidirektor Peter Thul.

"Kuid sellest on juba mõnda aega möödas, kui naispiloodid võistlesid meie spordialal järjekindlalt tipptasemel ja loodame, et see programm aitab seda lõhet kuidagi ületada."

"Meil on selle projektiga pikaajaline visioon, hindame seda pidevalt, et tagada naiste osalemise kestlikkus. Valiku algfaasis - sealhulgas Kesk-Euroopa rallil - keskendume eelkõige asfaldil sõitmisele, mis tagab kardi- ja ringrajasõidu taustaga osalejatele kergema ületuleku."