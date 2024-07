Erik ten Hag pikendas Manchester Unitediga lepingut

Kuna ManU lõpetas hooaja alles kaheksandal kohal, mis on nende ajaloo halvim koht Inglismaa kõrgliigas, spekuleeriti, et Ten Hag vallandatakse. Aga et karikafinaalis alistati Manchester City, sai 54-aastane hollandlane uue võimaluse.

"Vaadates tagasi viimasele kahele aastale, saame olla uhked, et võitsime kaks karikat ja oleme arenenud võrreldes selle ajaga, kui klubiga liitusin," sõnas Ten Hag. "Aga peame aru saama, et palju tööd on veel ees, et jõuda tagasi sinna tasemele, mida Manchester Unitedist oodatakse – see tähendab Inglismaa ja Euroopa tiitliteni."

"Mul on väga hea meel, et jõudsime klubiga kokkuleppeni ja jätkame koostööd," ütles Ten Hag.