Hannes Soomer osaleb Suzuka kestvussõidul

Sellel aastal toimub see üritus 18.-21. juulini ja Soomer stardib võistkonna Tone RT Syncedge 4413 BMW koosseisus kolmanda sõitjana. Võistlusnumbrit 95 kandes lüüakse kaasa võistlusklassis SuperStock, eesmärgiks kui klassivõit. Lisaks Soomerile hüppavad BMW M 1000RR sadulasse veel Tomoya Hoshino ja Ainosuke Yoshida.

"Varem pidin olema varumehena hakkamas, aga otsest sõiduplaani mul polnud," sõnas Soomer uudist kommenteerides. "Ent kui BMW-liinis mind välja pakuti, haarasin võimalusest kinni, sest tegu on võistlusega, millest tahab iga sõitja osa saada. Kogemuse osas on see kindlasti kasulik ja tegu on omaette väljakutsega, sest sellel ringrajal ma varem sõitnud ei ole ja see on mulle tuttav vaid videomängu vahendusel. Lisaks läheme Jaapani tootjate vastu nende kodutanumal, aga annan endast parima, et heidelda kõrgeima koha eest."

Suzuka kaheksa tunni kestvussõit kuulub FIM Endurance World Championship kestvussõidu MM-sarja.