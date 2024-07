Noormeeste U-16 koondis alistas Põhjamaade meistrivõistlustel Rootsi

Kuigi esimene veerandaeg läks rootslastele, võtsid tugeva teise veerandajaga eestlased vahe tagasi. Poolajapausilt naastes tegi Eesti koondis veel ühe tugeva veerandaja ning kasvatas edu veelgi. Viimane veerandaeg möödus juba tasavägiselt ning eestlased mängu käest ei andnud. Eesti resultatiivseim oli kaksikduubli teinud Roman Avdejev 15 punkti ja kümne lauapalliga. Silver Esnar ja Jesper Roman lisasid kumbki 13 silma, vahendab basket.ee.

"Suve esimene mäng on peetud. Nagu arvata oli, hästi rabe mäng. Esimesel poolajal oli poistel suur soov end tõestada ja võidelda Eesti koondise eest, aga sellega kaasnes ka palju mõtlematuid otsuseid," nentis U-16 koondise peatreener Brett Nõmm. "Teisel poolajal suutsime veidi maha rahuneda, teha rünnakul loogilisemaid lahendusi ja ka kaitses paremini lugeda, mida vastased teevad. Mängu võiduvõtmeks oli see, et sundisime vastased tegema 34 pallikaotust. Samuti saime 30 ründelauapalli. Alustuseks hea, aga peab veel palju asju parandama."

U-16 noormeeste koondis mängib järgmise mängu 4. juulil kell 19.45 Taaniga.

Eesti U-18 noormeeste koondis jäi 77:97 alla Soomele. Soome sai kontrolli kohe mängu alguses enda kätte, kui esimene veerandaeg võideti 15:24. Kaotusseisu vähendada palju enam ei suudetud, suurim edu oli soomlastel 26 punkti. Eestlased tabasid kolmeseid vaid 15 protsenti ning kaheseid lasti soomlastel tabada 61,5 protsendiga. Eesti parim korvikütt oli Marten Alles 18 punktiga, Rasmus Olop lisas 12 silma.

"Teadsime, et tänane mäng tuleb väga intensiivne ja füüsiline. Teisel poolajal ei suutnud me teatud olukordades oma pead külmana hoida ja ei lahendanud oma lihtsaid olukordi ära. Sealt see nii läks," ütles peatreener Martin Rausberg. "Homme treenime, vaatame asjad üle ning tahame turniiri edukalt lõpetada kahe A-divisjonis mängiva võistkonna vastu."

Järgmine mäng toimub U-18 noormeestel 5. juulil kell 14 Taaniga.