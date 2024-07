Margus Pahv jätkab Keila Coolbetis

"Mul on hea meel jätkata Keila Coolbetis. See on järgmise sammu astumiseks õige koht. Ootan huviga algavat hooaega, eelkõige kodumänge. Keila publik on võimas ja Eestis üks ainulaadsemaid. Ootan teid Keila tervisekeskusesse ja kolmesteni!" sõnas 23-aastane mängujuht.

"Margus on kahe hooajaga tõusnud meeskonna oluliseks lüliks. Nüüd on ta juba vanuses, kus ei saa enam rääkida noormängijast ning kogemusigi on kogunenud juba piisavalt. Seda, mida temalt oodata, näitas ta kevadises veerandfinaalis Pärnuga. Sellisel tasemel stabiilsusest oleks meeskonnale palju abi," ütles peatreener Peep Pahv.