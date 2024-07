Eesti neidude U-17 koondis alistus kuldmedalimängus Läti eakaaslastele

Kohtumise esimestel minutitel näitas Eesti koondis vastase värava all teravust ning Loviise Männistel tekkis juba neljandal minutil kauglöögi võimalus, paraku lendas pall väravast mööda. Õige pea andsid eestlased kontrolli vastastele ning nad leidsid Eesti liinide vahelt vaba ruumi, et rünnakule asuda. See tõi Lätile tulemuse 32. minutil, kui Keita Zviedre lõi palli värava ristnurka. Eestlaste poolaja parima võimaluse tekitas Anastasija Južaninova, kelle kauglöök läks napilt üle värava. Vaheajale läksid võistkonnad lätlaste 1:0 edus, vahendab jalgpall.ee.

Nii nagu esimesel poolajal, tuli Eesti teisele poolajale vastu ohtlikuma koondisena. Paraku sündis viigivärava asemel vastaste teine tabamus, kui täpsust näitas Jekaterina Haritonova. Eesti pallikaotuse järel sai vastane paremalt äärelt ohtlikult jooksma ning tsenderdus värava ette leidis täpselt Haritonova – kui viimase esimene löök ebaõnnestus, siis teine maandus eestlaste väravavõrgus.

Läti otsis Eesti värava all kolmandat, kuid kaitsemängijad ja puurilukk Elizaveta Petrova hoidsid asjad kontrolli all. Kuigi eestlased võitsid vastase kolmandikul palle ning neile pakuti võimalusi, jäid need realiseerimata.

Koondise peatreener Ljubov Maksimova sõnul sai mängus otsustavaks realiseerimine. "Intensiivne mäng oli ning me tekitasime ka piisavalt väravavõimalusi, kuid kahjuks ei suutnud neid ära lüüa. Ütleksin, et tekitasime isegi rohkem olukordi kui vastane, kuid nende realiseerimine oli parem. Nad olid palliga kiired ja enesekindlad ning leidsid üles tsoonid, mis meie mängijatest olid vabaks jäänud," ütles peatreener.

Maksimova rääkis, et Läti oli kolmest vastasest kõige tugevam ning nende vastu mängimine oli võistkonnale hea õppekoht. "Täna ei saa me veel teise kohaga rahul olla, sest tahtsime võita, aga kõik saavad siit mängust oma kogemuse kaasa võtta," ütles ta. "Peame rohkem vaeva nägema füüsilise poole ja mängulugemise oskusega, samuti peaksime olukordades kiiremini tegutsema. Küll aga nägime, milleks mängijad on võimelised nii individuaalselt kui võistkondlikult ning meil on koondisest parem pilt ees, et valmistuda valikturniiriks," lisas Maksimova.

Turniiril kogus Eesti võidu, viigi ja kaotuse, mis andsid võistkonnale teise koha. Esikoha teenis seitse punkti kogunud Läti, kolmandale kohale tuli nelja punktiga Leedu koondis ning neljandana lõpetas ühe silma kogunud Fääri saarte võistkond.