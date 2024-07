VAATA OTSE | Levadia võitis 101. Tallinna derbis Flora vastu avapoolaja

Levadia sai eelmises voorus 2:1 tulemusega JK Narva Transi üle hooaja 15. võidu, Flora ei suutnud FC Nõmme Unitedi vastu enamat 1:1 viigist, millega saadi tabelisse hooaja kuues viigipunkt. Tänavu vaid korra kaotanud Levadial on neljapäeval võimalus jätkata viiemängulist võiduseeriat, Floral seitsmemängulist kaotuseta seeriat.

Levadia on tänavusel hooajal löönud 47 ning lasknud endale lüüa kaheksa väravat, nende näitajatega juhitakse mõlemat arvestust. Flora on skoorinud 34 korda ning lasknud enda võrku 21 palli, millega ollakse teisel ja neljandal real vastavate näitajate arvestuses.

Neljapäevase kohtumise eel on Levadia ja Flora liigatabeli kaks esimest ning nende vahe on 12 punkti. Levadia on kogunud 48 ning Flora 36 silma, sama palju punkte on ka ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kaljul.

Levadia senine ainus kaotus tuli meeskondade hooaja esimeses omavahelises liigakohtumises, mis lõppes Flora 1:0 võiduga. Meeskonnad kohtusid kevadel ka Evald Tipneri karikavõistluste veerandfinaalis, siis jäi 2:1 peale Levadia.

Kõrgliiga Tallinna derbi üldarvestust juhib Levadia 40 võiduga, Flora on saanud 30 võitu.

Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, abikohtunikud Aron Härsing ja Sander Saga ning neljas kohtunik Kristo Külljastinen. Videokohtunikena tegutsevad Kevin Kaivoja ja Riivo Stolts.