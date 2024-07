Kevor Palumetsa karjäär jätkub Soome esiklubis

Eesti koondist viis korda esindanud ja ühe värava löönud Palumets siirdus Helsingi klubisse laenulepingu alusel, mis kätkeb endas ka ostuoptsiooni, vahendab Soccernet.ee.

2020 Paide Linnameeskonnaga käed löönud Palumets debüteeris Premium liigas samal aastal ning tõusis 2021 põhikoosseisu. Paidet esindas ta kokku 49 Premium liiga kohtumises, kuniks liitus 2022 septembris Zulte-Waregemiga. Zulte-Waregem kuulus 2022-23 hooajal Belgia kõrg- ja mullu riigi esiliigasse. Palumets teenis nende kahe hooaja jooksul põhimeeskonna eest mänguaega 11 meistrivõistluste kohtumises.

HJK on 33-kordne Soome meister, 14-kordne karikavõitja ja kuuekordne superkarika tšempion. Põhjanaabrite esiklubi on tihe külaline ka erinevate eurosarjade alagrupiturniiril, kui viimased kolm hooaega on pallitud Euroopa liigas või Konverentsiliigas. Mullu kuuluti Konverentsiliigas samasse nelikusse PAOK-i, Frankfurdi Eintrachti ja Aberdeeniga.

