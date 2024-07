Kalju sai hooaja kümnenda võidu, Purje tõi Kalevile saarlaste vastu viigi

Hiiu kunstmurustaadionil peetud kohtumises avanes Kaljul ohtlik šanss juba seitsmendal minutil, kui Nikita Ivanov kolistas Vapruse värava latti. Kolm minutit hiljem läksid aga pärnakad kohtumist juhtima, kui Sander Kapperi tugev kauglöök 25 meetrilt maandus Henri Pergi väravas. 17. minutil viigistas Kaspar Paur hooaja esimesest tabamusest mänguskoori, realiseerides Alex Matthias Tamme suurepärase eeltöö otsajoone lähistel. Pauri esimese ürituse suutis Vapruse väravavaht Ott Nõmm tõrjuda, kuid jätkuolukorras pani ääremängija palli väravasse, vahendab jalgpall.ee.

Neli minutit hiljem oli Kalju juba eduseisus, kui esimesele väravale söödu andnud Tamm lõi otsajoone lähistel palli Nõmme ja posti vahelt väravasse. Kalju ohtlikud olukorrad jätkusid: 27. minutil sai Nikita Komissarov Vapruse karistusalast löögile, kuid tema üritus sahistas küljevõrgu valet poolt. 42. minutil keerutas Ivanov palli otse nurgalöögist latti.

Kalju alustas teist kolmveerandtundi aktiivselt, suurendades 52. minutil Daniil Tarassenkovi väravast eduseisu kaheväravaliseks. Karistusalas valveta jäänud Kalju ääremängija suunas Ivanovi söödu järel palli mõnelt meetrilt Nõmmest mööda külaliste väravasse. 60. minutil oli taas Ivanovi standardolukord ohtlik, kui tema karistuslöök maandus napilt valel pool posti. 64. minutil lõi Tamm oma mängu teise ning Kalju neljanda tabamuse. Trassenkovi pika sööduni Vapruse kaitseliini taha jõudis esimesena Kalju ründaja, kes saatis Nõmme jalge vahelt palli Pärnu meeste väravasse. 86. minutil sai Vaprus kirja oma mängu teise värava, kui Kevin Aloe tsenderdus vasakult äärelt läks Kalju värava peale, kuid Perk tõrjus selle oma väravasse.

Vaatamata Vapruse hilisele väravale sai Kalju 4:2 tulemusega hooaja kümnenda võidu, pärnakad pidid leppima hooaja kümnenda kaotusega. Nõmme võistkond on tabelis 36 punktiga kolmandal real, sama palju punkte kogunud Flora on ühe enama mänguga teisel kohal. Vaprus on 16 punktiga üheksandal kohal, viimane meeskond Nõmme United jääb neist maha kuue punktiga.

Kadrioru staadionil toimunud kohtumist Tallinna Kalevi ja Kuressaare vahel läksid kiirelt juhtima külalised. Esmalt lõi Mattias Männilaan teisel minutil kohtumise avavärava, kui audisisseviske jätkuolukorrast tsenderdas Artjom Jermatšenko palli ründaja suunas, kes suunas selle Oskari Forsmanist mööda Kalevi väravasse. Kolm minutit hiljem viis Karl Rudolf Õigus Kuressaare kahe väravaga juhtima, kui koostöös Gleb Pevtsoviga rööviti pall Tristan Toomas Teeväljalt, mille järel pääses Õigus silmitsi Forsmaniga ja viis Kuressaare 2:0 ette.

Kaotusseisu jäänud kodumeeskonna mäng elavnes ning 17. minutil lõi Kalev ühe värava tagasi, autoriks 38–aastane Ats Purje. Daniil Ševiakovi läbisööt leidis liini taha avanenud Taavi Jürisoo, kes viis palli värava ette, kust Purje toksas selle paarilt meetrilt võrku. 34. minutil oli Jürisöö lähedal, et ka ise skoori teha, kuid noor ääreründaja ei suutnud Aleksander Švedovski paremalt äärelt tulnud madalat söötu väravasse panna. 40. minutil oli Purje lähedal, et kohtumine viigistada, kuid ründaja ei suutnud Jürisoo söötu värava eest raami suunata. Vaheajapausi eel oli mänguseis siiski viigis, kui Kalevi eest oli 43. minutil taas täpne Purje. Vadim Mihhailoviga kokku mänginud kogenud ründaja suunas värava eest võrku paremalt äärelt tulnud madala tsenderduse.

Teine poolaeg möödus võrreldes esimesega võimalustevaesemalt. 72. minutil oli õhus Kalevi juhtvärav, kui Švedovski löök võttis rikošeti Onni Suutarist, kuid kiiresti reageerinud Kaur Kivila pühkis väravasse teel olnud palli kätega raamist eemale. Kaks minutit hiljem proovis Männilaan Kalevi karistusalas käärlööki, kuid Forsman tõrjus tema ürituse üle otsajoone.

2:2 tulemuse järel sai Kalev tabelisse hooaja viienda ning Kuressaare kuuenda viigi. Kalevlased on 20 punktiga viiendal kohal, kaks mängu vähem pidanud Kuressaare on 18 silmaga Kalevi järel kuuendal real.

JK Tallinna Kalevi peatreener Daniel Meijel 2:2 viigist: "See ongi jalgpall. Eelmine mäng saime põhimõtteliselt mitte millegi eest kolm punkti, nüüd arvatavasti väärisime rohkem, aga saime ühe punkti."

FC Kuressaare ründaja Mattias Männilaan viigipunktist: "Kui me 2:0 ette läheme, siis ei saa seda niimoodi vaadata, et 2:2 tulemus meile rahulolu pakub."