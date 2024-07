Neidude U-18 koondis alustas Põhjamaade turniiri võidu ja kaotusega

U-18 neiude mäng Islandiga kulges tasavägiselt: poolajaks said eestlannad 12 punktiga juhtima, kui kolmanda veerandajaga said vastased vahe 6 punkti peale. Viimane veerandaeg möödus elevalt, kui viimasel minutil oli vahe vaid 3 punkti. 26 sekundit enne lõppu tabas Lisa Sirgi korvi alt viske, millele islandlannad enam vastata ei suutnud. Eesti resultatiivseim oli Lisandra Vetesina 25 punkti ja 10 lauapalliga, Lisa Sirgi tegi samuti kaksikduubli 16 punkti ja 13 lauaga.

Koondise peatreener Kaspar Majenieksi kommentaar mängust: "Meie peamine eesmärk oli mängida rünnakul ja kaitses aggressiivselt. Esimesel poolajal saime sellega enam-vähem hakkama. Meie filosoofia peab olema, et proovime mängida võimalikult kiiresti ja saada lihtsaid korve. Üldiselt mängijad pingutasid ja teine poolaeg näitas, et mängijad peavad harjuma intensiivsemate mängudega kogu hooaja vältel. Mul on hea meel, et me võitsime, ja et mängijad ei andnud alla."

Norraga mängus said norrakad kohe mängu algusest paremini minema ning poolajaks oli nende edu juba 16 punkti. Eestlannad tegid aga südika kolmanda veerandaja (25:14) ning neljas veerandaeg kulges põnevalt. Siiski suutis Norra koondis oma paremuse maksma panna ja tulemuseks 64:75 kaotus. Eesti parim oli Lisa Sirgi, kes tegi taaskord kaksikduubli 18 punkti ja 13 lauapalliga. Lisandra Vetesina lisas 15 punkti.

Peatreener Kaspars Majenieks: "Me teadsime, et tuleb raske mäng, sest see aastakäik on Norral väga hea. Me tulime mängule liiga pehmelt ja jäime suurelt taha. Mul on hea meel, et teisel poolajal suutis tiim mängu ümber pöörata. Põhiline oli, et püsisime agressiivsed ja suhtlesime. Lõpus maksid pinge ja kannatamatus meile mängu. Üleüldiselt olen ma meie tiimi üle uhke."

Järgmine mäng on U-18 koondisel 4. juulil kell 18:00 Soomega.