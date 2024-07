Portugali poolkaitsja siirdub Müncheni Bayernisse

Palhinha oli liitumas Saksamaa klubiga juba eelmisel suvel, kuid üleminek nurjus, sest Inglismaa jalgpalliklubi Fulham ei leidnud talle asendajat. 28-aastane mängija oli üleminekule juba nii lähedal, et ta oli läbinud meditsiinilise kontrolli ja poseerinud uue tiimi särgiga.

The Athletic teatas, et Bayern esitas oma esimese pakkumise Palhinha kohta juuli alguses. Lõpuks tehti Saksamaa klubi poolt kokku kolm pakkumist, millest sai Fulhami klubi suurim tehing.

Veebruaris ütles Fulhami aseesimees Tony Khan, et klubi on valmis suvel poolkaitsjat õige hinna eest müüma. Nüüd tundub, et Palhinha saab peale mitut katset liituda Bundesligaga.

João Palhinha to Bayern, deal approved on fee around €50m plus €5m add-ons.



Palhinha will sign contract until 2028 at Bayern, he's been pushing for weeks for the deal to happen.



Medical to be booked then docs to be signed.



