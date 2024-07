Suri 2003. aasta kõrgushüppe maailmameister

Lõuna-Aafrika sportlane oli kadunud mitu nädalat, enne kui tema surnukeha leiti. Kuna tema kehalt leiti mitu laske haavas, siis kahtlustab politsei, et tegu oli mõrvaga.

Andekas sportlane Freitag kuulub väheste sportlaste hulka, kes on võitnud individuaalseid maailmameistritiitleid nii U-18, U-20 kui ka täiskasvanute tasemel.

2003. aastal võitis ta Pariisi maailmameistrivõistlustel kuldmedali tulemusega 2,35 ning oli esimene Aafrika sportlane, kes on võitnud maailmameistritiitli väljakualal.

Freitag debüteeris olümpiamängudel 2004. aastal, kuid piirdus eelvooruga. Tema sportlaskarjäär lõppes 2013. aastal.

South Africa's Jacques Freitag, who won the world high jump title in 2003, has died at the age of 42.



A prodigious athlete, Freitag is one of a select group of athletes to have won individual world titles at the U18, U20 and senior level.



