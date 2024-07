Maailma teine reket sammus edasi kolmandasse ringi

Gauff ja Todoni ei olnud varem profikarusellis omavahel kohtunud. Gauff lõi mängu jooksul 13 äralööki ning tegi 16 lihtviga. Todoni numbrid olid vastavalt seitse ja 23.

Esimese servi protsent oli Gauffil kõigest 43, Todonil oli see oluliselt parem (67 protsenti). Ameeriklanna võitis üheksast võimalikust murdepallist viis ning rumeenlannal oli kasutada kaks murdepalli, kuid ta ei suutnud neist kumbagi realiseerida.

Kolmandas ringis kohtub maailma teine reket prantslanna Clara Bureli (WTA 45) või briti Sonya Kartaliga (WTA 298).

