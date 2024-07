U-18 korvpallikoondis tunnistas lisaajal Norra paremust

Mäng oli pingeline terve kohtumise vältel, ka neljas veerand mängiti 22:22 viiki, vahendab Basket.ee. Eestil oli veel 57 sekundit enne normaalaja lõppu neljapunktiline edu, mis vähenes enne norrakate viimast rünnakut kahele.

Lõpusireeni kõlades tegid eestlased aga vea, mis saatis Norra koondislase vabaviskejoonele. Oscar Hellebust tabas mõlemad visked ja saatis mängu lisaajale.

Iason Binise kolmene tõi Eesti 12 sekundit enne lõppu ühe punkti kaugusele, kuid järgmisel rünnakul kaotati pall ja norrakad tabasid mõlemad vabavisked.

Binis viskas Eesti resultatiivseimana 17 punkti ja hankis 11 lauapalli. Rasmus Olop viskas samuti 17 silma.

"Norra poolt väga võitluslik ja agressiivne mäng, me ei suutnud kahjuks sellega kohaneda. Samuti ei õnnestunud me võistkonnana just kõige paremini," tõdes Eesti juhendaja Martin Rausberg. "Normaalaja lõpu oleksime pidanud kindlasti paremini lahendama. Kõva õppetund, vaatame asjad üle ja homme juba mäng tugeva Soomega."

Eesti ja Soome kohtumine algab kolmapäeval kell 18.00.