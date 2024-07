Shaunae Miller-Uibo saab ikkagi Pariisis oma kuldmedalit kaitsta

Kahekordne olümpiavõitja võistles eelmisel nädalal Bahama kergejõustikumeistrivõistlustel, kuid tal jäi oma põhialal ehk 400 m jooksus olümpianorm vigastuse tõttu saavutamata.

Teisipäeval selgus, et Miller-Uibo kvalifitseerus Pariisi olümpiale maailma edetabeli alusel. Pariisis pääseb starti 48 naist, bahamalanna on maailma edetabelis 46. kohal.

30-aastane Miller-Uibo võitis 2016. aastal Rio de Janeiros oma esimese olümpiakulla ajaga 49,44, Tokyos tõi talle olümpiavõidu Põhja- ja Kesk-Ameerika rekord 48,36.

SHAUNAE MILLER-UIBO SET TO COMPETE IN PARIS



Following the Road to Paris update, Shaunae Miller-Uibo has qualified for the Paris Olympics through World Rankings, meaning she will have the opportunity to defend her Olympic 400m title. pic.twitter.com/jcIRbbxWis