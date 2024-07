Vigastuspausilt naasnud Djokovic sammus muretult teise ringi

Neli nädalat tagasi põlveoperatsioonil käinud serblane alistas pisut vähem kui kahe tunniga läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse jõudnud tšehh Vit Kopriva (WTA 123.) 6:1, 6:2, 6:2.

Djokovic võitis oma esimeselt servilt koguni 90 protsenti punktidest ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga.

"Üritasin ainult mängule keskenduda ja mitte liiga palju põlve peale mõelda. Olen viimase kolme-nelja nädala jooksul endast parima andnud, et siin mängida. Kui see oleks mõni teine turniir olnud, siis ma ilmselt poleks riskinud, kuid ma armastan Wimbledoni ja siin mängimist," rääkis Djokovic mängu järel.

Teises ringis kohtub ta 22-aastase šotlase Jacob Fearnleyga (ATP 277.), kes suutis avaringis üle mängida hispaanlase Alejandro Moro Canase (ATP 188.) 7:5, 6:5, 7:6 (12).

19 - Novak Djokovic will appear in the 2nd round at Wimbledon for the 19th time in his career, he equals Roger Federer for the most 2nd round appearances in the men's singles draw at this event during the Open Era. Champions. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/4bLoESolr3