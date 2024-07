Etapivõidu teeninud Pogacar tõmbas taas selga kollase liidrisärgi

Teisipäeval sõideti tuuri esimene mägine etapp. Distantsi viimasel pikal, kõrgeima kategooria tõusul sõitis Pogacar esmalt vahe sisse oma suurima konkurendi Jonas Vingegaardiga (Team Visma | Lease a Bike), suurendas laskumisega oma edumaad veelgi ja võitis etapi lõpuks 35-sekundilise vahega Remco Evenepoeli (Soudal Quick-Step) ees.

"Ma olen üliõnnelik, sest selline oli meie plaan tänaseks ja me täitsime selle edukalt," lausus Pogacar finišis. "Ma tahtsin täna kõvasti suruda. Tunnen seda piirkonda väga hästi, sest enne tuuri treenisin siin mitu nädalat. Nii et minu jaoks oli tegemist koduse etapiga."

Pogacar tõusis võiduga ka üldliidriks. Sloveeni edu Evenepoeli ees on 45-sekundiline. Kolmas on Vingegaard, kes kaotab Pogacarile 50 sekundit. Järgmised jäävad enam kui minuti kaugusele.

Kolmapäeval on kavas 177-kilomeetrine etapp, mis soosib pigem sprintereid.