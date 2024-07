Deivid Urbus püstitas Kiltsi lennuväljal Eesti rekordi

Mootorrataste Eesti meistrivõistluste klassis Probike esikoha teeninud Urbus läbi veerandmiili pikkuse distantsi 8,59765 sekundiga (273,82 km/h), vahendab autosport.ee.

Autode kiireimas klassis Outlaw alistas Euroopa meistrivõistluste mullune pronks ja käesoleval hooajal neljandal kohal jätkav Andres Arnover (Pontiac Trans Am) finaalis Janar Lüki (Nissan 200SX S14). Poolfinaalis oli Arnover parem Riivo Sinijärvest (Chrysler 300C).

"Nädalavahetus oli päris keeruline," rääkis Arnover. "Reedel oli väga kuum, tegime ühe stardi ja kuna avastasime kütusesüsteemis lekked, saime ka laupäeval teha vaid ühe sõidu. Meeskond parandas vead ja pühapäeval toimis kõik hästi."

Nii esimeses kui ka teises väljalangemisringis mõõdeti Arnoveri ajaks 7,7 sekundit. "Tegin turvalist sõitu, ilm oli palav, raja temperatuur 45 kraadi ringis ja ei hakanud 7,5 sekundi sisse pürgima. Väljalangemissõitudes on ju oluline kindlasti lõpuni jõuda."

Teises autode Eesti meistrivõistluste klassis Super Comp oli Kert Orusaar (Nissan 300ZX) finaalis kiirem leedulasest Kestutis Gylysest (Audi R8).

"Teadsin, et finaalivastane on väga kiire, aga ta jäi stardis veidi magama ja sõitis seejärel klassi indeksaja lõhki. Meie auto on nii täpselt seadistatud, et indeksit lõhki ei sõida," rääkis Orusaar. "Olen tänulik meeskonnale ja auto seadistajale, kes on mind palju aidanud ja suure töö ära teinud."

Kiirendusspordi Eesti meistri- ja karikavõistlused jätkuvad 27. juulil Ülenurme lennuväljal Speedest Glassdrive Racinguga.

Tulemused:

Junior Dragster: 1. Lenna Leiger, 2. Laura Lükk.

Junior Bracket: 1. Daniils Bickovs, 2. Nelli-Ly Bušujev.

Street: 1. Keit Potter, 2. Carl-Johannes Rivik.

Street A: 1. Mati Põld, 2. Maria Lutsar.

Steet B: 1. Urmo Olesk, 2. Harri Olak.

Super Street: 1. Karl-Martin Karlson, 2. Rokas Leleiva.

Super Gas: 1. Tenno Veber, 2. Argo Kevade.

PRO ET: 1. Ago Kravets, 2. Rando Orno.

Challenger Cup: 1. Urve Vanker, 2. Ike Lilleorg.

Super Comp: 1. Kert Orusaar, 2. Kestutis Gylys.

Outlaw: 1. Andres Arnover, 2. Janar Lükk.

Oulaw X: 1. Vytatutas Matusevicius, 2. Andres Arnover.

Baltic A: 1. Marko Martinson, 2. Rando Orno.

Baltic B: 1. Siim Pärtel, 2. Tanel Tähepõld.

Baltic Pro: 1. Kestutis Gylys.

Baltic PET: 1. Egidijus Valutis, 2. Kristo Tihvan,

Baltic Motorcycle A: 1. Kairit Kirss, 2. Marko Arik.

Baltic Motorcycle B: 1. Rimgaudas Leskauskas, 2. Karmo Tammik.

Bike Bracket: 1. Kristo Loime, 2. Ville Bäckman.

Streetbike: 1. Andres Meiesaar, 2. Kristo Loime.

Probike: 1. Deivid Urbus, 2. Aldar Pärn.