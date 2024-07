Rahvusvaheline Spordiajakirjanike Liit tähistab 100. sünnipäeva

1924. aasta 2. juulil kohtusid Sporting Club de France'is keset poksiringi pandud laua taga viis meest – (pildil vasakult) Torsten Tegner (Rootsi), Francois Etienne "Frantz" Reichel (Prantsusmaa), Victor Boin (Belgia), Andrei Sekura (Tšehhoslovakkia) ja Henry Pozzi (Prantsusmaa). Just seal, mõneti ebatavalises keskkonnas sündiski kokkulepe luua spordiajakirjanikke ühendav organisatsioon AIPS, kirjutab Eesti Spordiajakirjanike Selts.

Idee ühise katuse alla koonduda tuli neli aastat varem Antwerpeni olümpial, kuna spordile spetsialiseeruvad ajakirjanikke tuli üha rohkem juurde. Siis ei leidnud aga see mõte veel piisavalt toetust ja teostuseni jõuti järgmisel olümpial.

Päev pärast esimest kohtumist poksiringis, kõigest kaks päeva enne 1924. aasta Pariisi olümpiamängude avatseremooniat, peeti ajalooline esimene AIPS-i kongress, millest võttis osa 80 ajakirjanikku 29 riigist. Esimest kongressi juhtisid Reichel, kes oli ka toonase Pariisi olümpia korralduskomitee peasekretär ning Boin, kes oli olnud Antwerpeni mängudel pressijuht ja ühtlasi kõige esimene inimene, kes luges olümpiamängude avatseremoonial olümpiavannet.

Enda spordiajakirjanike liidu olid enne AIPS-i asutamist loonud 29 osalejariigist vaid kaheksa: Austria, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Poola ja Rootsi. Ülejäänud 21 riiki, kes esimesel kongressil osalesid, olid Argentina, Austraalia, Bulgaaria, Kanada, Kuuba, Tšehhoslovakkia, Taani, Egiptus, Soome, Suurbritannia, Jaapan, Leedu, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Šveits, Türgi ja USA.

Eesti spordiajakirjanikud tegid olümpiadebüüdi 1912. aastal Stockholmis, kuigi ametlikult akrediteeritute seas eestlasi polnud. 12 aastat hiljem Pariisis oli Eestist akrediteeritud neli ajakirjanikku: Oskar Lõvi (Eesti Spordileht), Harald Tammer (Päevaleht), Johannes Villemson (Vaba Maa) ja M. E. Saukas (Postimees). Seejuures tegi Tammer Pariisis ajalugu, kui võitis tõstmise raskekaalus pronksmedali ja ta on siiani ainus eestlane, kes olnud olümpial nii ajakirjaniku kui sportlasena ning jõudnud medalivõiduni. Miks ükski eestlane AIPS-i asutamise juures polnud, ei ole teada.

28. mail 1932 asutati aga Tallinna Spordipressi Klubi ja Rootsi kolleegide soovitusel liituti ka AIPS-iga, Oskar Lõvi käis Eestit selle kongressidel esindamas. Pärast taasiseseisvumist taastati ka AIPS-i liikmelisus ehk praeguseks on Eesti järjepidevalt olnud rahvusvahelise katuseorganisatsiooni liige 1992. aastast.

Sada aastat tagasi peetud AIPS-i esimesel kongressil valiti esimeseks presidendiks Reichel, kes oli sportlasena kahel korral ka olümpial võistelnud ja 1900. aastal Pariisis tuli ragbis olümpiavõitjaks.

Reichel valiti neli aastat hiljem tagasi, aga seda ametiaega ta ei lõpetanud, kuna suri ootamatult enda töökohal, Le Figaro toimetuses. Tema järglaseks valiti samuti AIPS-i asutajate sekka kuulunud Boin.

Ühtekokku on AIPS-il saja aasta jooksul olnud kaheksa presidenti: Reichel (ametis 1924-1932), Boin (ametis 1932-1956), belglane Henri Schihin (ametis 1956-1964), šveitslane Felix Levitan (ametis 1964-1973), britt Frank Taylor (ametis 1973-1977 ja 1981-1993), itaallane Enrico Crespi (ametis 1977-1981), türklane Togay Bayatli (ametis 1993-2005) ja itaallane Gianni Merlo (ametis alates 2005).

AIPS-i peakontor asub olümpiapealinnas Lausanne'is, presidendi büroo paikneb Itaalias Vigevanos. AIPS-il on enam kui 9500 liiget (kellel on AIPS-i kaart) 160 riigist. Lisaks suurele AIPS-ile on loodud ka neli kontinentaalsektorit – Euroopa, Ameerika, Aasia, Aafrika.

Alates 1994. aastast on 2. juulil tähistatud rahvusvahelist spordiajakirjanike päeva.

