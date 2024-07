Võru tõi koondislase kodulinna: ta peaks hullama Euroopa suurliigades

Barrus soovib viimasel hooajal vigastustega maadelnud Hurda aidata uutesse kõrgustesse.

"Albert peaks hullama kuskil Euroopa suuremas liigas, aga kahjuks on vigastused tema tiibu kärpinud. Loodame, et oleme heaks platvormiks tema uuele lennule. Tema lepingus on klausel, mis lubab teatud tingimustel ka hooaja jooksul välisklubisse siirduda. Aasta Saksamaal, mängud Eesti koondises ja mitmed finaalid koduses liigas on andnud talle juba piisavalt kogemustepagasit, mis täiendab meie meeskonda suurepäraselt," sõnas meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.

Hollast võib pidada uue põlvkonna noortreenerite esimeseks viljaks. "2008. aastal sündinud Hollas astub väga suure sammu ja kindlasti vajab ta natuke aega, et tasemega treeningutel kohaneda, aga nii mina kui noortetreener Timo Kuus oleme ühel meelel, et poiss on selleks valmis. Hendrikut võime pidada ka niiöelda teerajajaks, näitamaks teistele Võru Spordikooli kasvandikele, kuhu pürgida," lisas Lüütsepp.

Balti liiga hooaja 2024/25 hooajaks ettevalmistusi tegev võistkond koguneb esimestest ühisteks treeninguteks augusti keskpaigas. Varasemalt on klubi teavitanud uueks hooajaks lepingu sõlmimisest Renato Oliveira Santose, Robin Kahu, Cris-Karlis Lepa, Anton Välimaa, Kristo Kollo, Henri Treiali, Devin Põlluste ja Oliver Lankeiga.