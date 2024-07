Paidega liitus Serbia kõrgliiga kogemusega keskkaitsja

Premium liigas neljandal kohal asuv Paide Linnameeskond andis teada, et meeskonna teiseks suviseks täienduseks on Serbia kõrgliigaklubist Belgradi IMT liituv keskkaitsja Milan Delevic.

Saksamaal sündinud 26-aastane Delevic on osalenud Serbia kõrgliigas 19 mängus ning Serbia esiliigas 50 mängus ja löönud neli väravat. Paide Linnameeskonnas hakkab Delevic kandma särginumbrit 23, vahendab Soccernet.ee.

"Minu esmamuljed klubist ja meeskonnast on väga positiivsed. Treenime suurepärastes tingimustes, personal on äärmiselt professionaalne ning kõik on teinud minu sisseelamise väga mugavaks ja lihtsaks. Olen põnevil alustamaks uut peatükki oma karjääris ning usun, et see saab olema edukas teekond Paidega!" kommenteeris Delevic klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Milan on kogenud keskkaitsja, kellel on tugev taust ja kes toob meie kaitseliini vajaliku stoilisuse ja võitluslikkuse," tõdes Paide spordidirektor Gert Kams. "Ta sobib oma omadustega hästi meie mängustiiliga. Milani liitumine lisab meie meeskonda sügavust ning pakub erinevaid võimalusi kaitseliini mehitamiseks vastavalt vajadusele."