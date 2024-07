Osaka alustas Wimbledonis keerulise võiduga

Viimases setis jäi Osaka kaks korda murdega taha, aga alates 1:3 kaotusseisust kuulus mäng pigem talle. Osaka oli selgelt agressiivsem, tehes 34 äralööki vastase 14 vastu, aga ka 38 lihtviga vastase 19 vastu. Jaapanlannal oli probleeme servikindlusega - esimene serv õnnestus vaid 47-protsendiliselt.

26-aastane Osaka on võitnud neli suure slämmi turniiri, aga Wimbledonis pole teda seni suur edu saatnud. Sageli on jaapanlanna jäänud ka kõrvale ja tema viimane võit enne Parry alistamist pärines lausa kuue aasta taguselt turniirilt.

Koha teises ringis kindlustas ka maailma edetabelis üheksandat positsiooni hoidev kreeklanna Maria Sakkari, kes sai jagu ameeriklannast McCartney Kesslerist (WTA 119.) 6:3, 6:1.