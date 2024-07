Sabalenka pidi Wimbledonist loobuma

26-aastast valgevenelannat kimbutab alates hiljutisest Berliini turniirist õlavigastus ja kuigi ta lootis viimase hetkeni mängukõlbulikuks saada, siis vahetult enne avaringi kohtumisi siiski loobus.

"Ma olen üritanud kõike, et end mängukorda saada, aga kahjuks ei tee õlg koostööd," kirjutas kolmanda asetusega Sabalenka esmaspäeval ühismeedia platvormil Instagram.

"Üritasin tänasel treeningul kõigest väest, aga minu taustatiim selgitas mulle, et see teeb asjad palju hullemaks. Minu jaoks tähendab see turniir nii palju ja ma luban, et olen järgmisel aastal tugevamana tagasi."

Wimbledoni tenniseturniiril on Sabalenka jõudnud kahel korral (2021 ja 2023) poolfinaali. Mullu pidi ta nelja parema seas tunnistama Tuneesia mängija Ons Jabeuri paremust.

Tänavuse turniiri avaringis pidi Sabalenka kohtuma ameeriklanna Emina Bektasiga, kelle asemel pääseb nüüd õnneliku kaotajana põhitabelisse Erika Andrejeva.