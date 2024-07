Kullas tuli AMA sarjas üheksandaks, Talvikult hooaja parim etteaste

450 klassis olid meie meestest Ameerikas kohal Harri Kullas ja Gert Krestinov. Ajasõidus näitas väga head kiirust Krestinov, kes sõitis üldarvestuses välja 13. aja. Kullase parim ring andis talle 22. koha. Parima aja sõitis välja Chase Sexton, teine oli Jett Lawrence ja kolmas Justin Cooper, vahendab Msport.ee.

Kullas võitis esimese võistlussõidu avaringil sisse kümnenda ja Krestinov 16 koha. Kullas võitles kogu sõidus esikümne piiril ja lõpuks õnnestuski tal sõit kümnendana lõpetada. Krestinov tõusis sõidu jooksul 13. kohale, kuid sõidu lõpus andis ta mõned kohad ära ja lõpetas 16. kohal. Esikoha teenis Jett Lawrence, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Sexton.

Teises sõidus said mõlemad meie mehed stardist hästi liikuma, Krestinov oli avaringil kümnes ja Kullas 12. Suurema osa sõidust püsiski Krestinov kümnendal kohal ja Kullas oli tema seljataga 11. Sõidu lõpus oli tugevam Kullas, kes jõudis finišisse kümnendana. Krestinov andis mõned kohad ära ja lõpetas sõidu 13. kohal. Esikoha teenis Sexton, teine oli Jett Lawrence ja kolmas Hunter Lawrence.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 24 punktiga üheksandale kohale ja Krestinov 15 punktiga 15. kohale. Etapivõit läks 47 punktiga Jett Lawrence'ile, teine oli 45 punktiga Sexton ja kolmas 42 punktiga Hunter Lawrence. Sarja kokkuvõttes on Kullas 54 punktiga 15. kohal, Krestinov läks 15 punktiga 26. kohale. Liider on 213 punktiga Hunter Lawrence. Jälitajad Jett Lawrence ja Chase Sexton kaotavad liidrile kolme punktiga.

250 klassis osalev Jörgen-Matthias Talviku tuli ajasõidus 21. kohale. Esimeses võistlussõidus tegi Talviku hea stardi ja ta oli esikümne piiril. Sõidu jooksul hakkas ta positsioone aga kaotama ja finišisse jõudis Talviku lõpuks 23. kohal. Esikoha teenis sarja liider Haiden Deegan, teine oli Tom Vialle ja kolmas Chance Hymas.

Teises sõidus tegi Talviku jälle väga hea stardi ja seekord liikus ta ka rajal palju paremini. Enamuse sõidust hoidis ta 12. kohta. Lõpuks sai üks konkurent ikkagi temast mööda ja Talviku teenis 13. koha. See on tema tänavuse hooaja parim tulemus. Esikoha teenis Jo Shimoda, teine oli Deegan ja kolmas Vialle.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku üheksa punktiga 16. kohale. Esikoha teenis 47 punktiga Deegan, teine oli 42 punktiga Vialle ja kolmas 38 punktiga Shimoda. Sarja kokkuvõttes on Talviku 11 punktiga 24. kohal. Liider on 238 punktiga Deegan, teisel kohal on 196 punktiga Hymas ja kolmandal kohal 195 punktiga Vialle.