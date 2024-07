Russell tiimijuhi ootamatust karjest: oleksin peaaegu välja sõitnud

Mercedes ei ole alates 2022. aastast võitnud mitte ühtegi sõitu. Austrias tekkis Mercedesel taas võimalus võidulainele jõuda. Selle peale karjus tiimipealik Toto Wolff raadio kaudu Russillile: "George, sul on võimalus see võita," kuid tiimipealik ei kontrollinud enne, kus raja osas tema sõitja parasjagu asub.

Russell ütles sellepeale bossile, et las ta lihtsalt sõidab, sest tagant hingas talle kuklasse McLareni piloot Oscar Piastri. "Sõit oli üsna raske. Ja siis äkki karjus Toto mulle kõrva. Ma oleksin peaaegu välja sõitnud, sest ta karjus mulle nii kõvasti kõrva. See oli väga vali," rääkis Russell ajakirjanikele.

"Ma arvan, et see näitab lihtsalt meie kõigi kirge ja meil on olnud paar rasket aastat. Suurepärane tunne tagasi tipus olla," lisas britt.

Wolff rääkis ajakirjanikele, et ta jagab kõike sõitjate psühholoogiast ja tema spontaanne reaktsioon oli kõige rumalam asi, mida ta on teinud 12. aasta jooksul Mercedeses. "Mul on igavesti häbi selle pärast, sest tavaliselt vaatad, kus sõitja on, enne kui sõnumi saadad ja seda ei tehta pidurduse ajal ega suure kiirusega kurvides," lisas austerlane.

"Ma ei vaadanud GPS-i, lihtsalt emotsionaalselt vajutasin nupule ja ütlesin "me võime selle võita". Ma oleksin võinud selle sõnumiga ta välja lükata. Ma olen emotsionaalne. Mulle meeldib, kui meil hästi läheb ja ma naudin, kui Lewis (Hamilton) ja George hästi esinevad. Mind kiskus lihtsalt sellest olukorrast kaasa, aga see on tõsiselt piinlik," lõpetas tiimijuht.