TÄNA OTSEBLOGI | Lajal mängib Wimbledonis tiitlikaitsja Alcaraziga

Lajali ja Alcarazi kohtumine on peaväljaku avamäng, mis algab Eesti aja järgi kell 15.30. Lajalile on see karjääri esimene matš Wimbledoni tennisekompleksis, kuna kvalifikatsioon ei toimu seal, vaid Roehamptoni tenniseväljakutel.

Enne mängu:

Pärast Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsiooni siirdus Lajal murule, kus esmalt tegi kaasa kahel Challengeril ja sai mõlema kvalifikatsioonis ühe võidu, aga põhitabelisse ei pääsenud. Esimest korda Wimbledoni kvalifikatsioonis mänginud Lajal alistas kvalifikatsiooniturniiri avaringis esmalt 5:7, 6:3, 6:3 itaallase Francesco Passaro (ATP 131.), teenides sellega karjääri esimese võidu slämmiturniiride kvalifikatsioonis. Teises ringis oli ta 7:6 (3), 6:3 üle portugallasest Henrique Rochast (ATP 177.) ning sai siis otsustavas mängus 6:4, 6:4, 6:4 jagu maailma 78. reketist James Duckworthist.

"Kindlasti need kolm mängu kvalifikatsioonis tõstsid enesekindlust, eriti muru peal, kuna esimesed kaks turniiri murul ei läinud kõige paremini. Ma ütlen ausalt, ma ei tundnud väga hästi end murul ja hakkasin mõtlema, miks ma üldse tulin siia muru peale mängima," tõdes ta muheledes. "Aga nüüd nende kolme mänguga tunnen, et hakkan end tõesti ka muruväljakul hästi tundma, iga mänguga tundsin ennast veel paremini ja vaikselt tuleb. Nüüd olen eriti valmis mängima. Wimbledoni peaväljakul mängimine on kindlasti teistsugune kogemus, aga olen valmis selleks, et vaadata, mis see toob."

21-aastased Lajal (ATP 262.) ja Alcaraz pole omavahel kunagi kohtunud. "Ma arvan, et karta pole midagi ja pakkuda on palju. See on esimene mäng Wimbledoni peaväljakul, see on päris eriline kogemus," sõnas Lajal. "Ma ei karda teda absoluutselt. Tunnen, et mul on talle midagi vastu anda ja lähen väljakule näitama, millest ma tehtud olen!"

"Olen väga-väga elevil. Ma ei ütleks, et olen hirmul või närvis. Aga ma arvan, et kui lähen peaväljakule astumist ootama ja kui siis peaväljakule juba astun, tuleb väga suur närv sisse," mõtiskles Lajal. "Aga närv on kõige selle osa ja ma ootan seda närvi. Nii väga tahaks juba mängida seal peaväljakul Carlos Alcarazi vastu!"

Küsimusele, mis on Alcarazi suurim relv, vastas Lajal: "Carlosega ongi selline asi, et ta oskab kõike teha väga hästi. Arvan, et see on üks ta suuremaid relvasid. Eeskäega lööb väga kõvasti palli, väga agressiivselt, ta oskab tagakäega, ta oskab servida, ta oskab tõrjuda, ta oskab kõike teha! Ega ta ilma naljata pole kolmekordne slämmivõitja!"

"Tuleb kõigeks valmis olla. Aga ma arvan ja tean, et ta ei ole võitmatu. Tal on mängus kohti, kus võib vahel vigu teha. Olen kõigeks valmis ja ootan juba mängu!" lisas Lajal.

Alcaraz on sel hooajal võitnud 26 ja kaotanud vaid kuus matši ehk tema võiduprotsent on 84. Ta on saanud kaks turniirivõitu, viimati triumfeeris ta Prantsusmaa lahtistel. Lajalil on tänavu kirjas 15 võitu ja 15 kaotust, see turniir on sel hooajal esimene kord, kui ta mängib ATP tasemel põhitabelis.

Wimbledoni kodulehe ennustusmootor pakub Alcarazi võiduvõimaluseks 93 protsenti.