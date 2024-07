Noormeeste U-17 koondis lõpetas Balti turniiri kaotusega

Eesti noormeeste jaoks algas kohtumine valusalt, sest vähem kui 20 minutiga oli kaotusseis kolmeväravaline. Leedu läks kohtumist 9. minutil juhtima, kui vasakult poolt tulnud nurgalöögi järel lahtiseks jäänud palli lõi Eesti võrku Dovas Grudzinskas, vahendab jalgpalliliit.

Kolm minutit hiljem suurendas leedukate eduseisu Rodion Piazenko, kellele kukkus ette Karl Mägi jalast rikošeti võtnud leedukate kauglöök. Kaarel Ruusiga silmitsi olnud Piazenko suunas palli Eesti väravavahist mööda ning suurendas eduseisu kaheväravaliseks.

17. minutil realiseeris vastastele määratud penalti Dominykas Taučas, millele eelnes Emil Dolgovi viga karistusala vasaku küljejoone juures leedukate äärekaitsja Dovydas Balsyse vastu. Taučas lõi palli paremasse nurka, saates Ruusi teisele poole ning viies Leedu kohtumist 3:0 juhtima.

Tagaajaja rolli jäänud eestlased said mängu paremini sisse, kuid vastuväravat ei õnnestunud neil lüüa. Järgnev kohtumine möödus väravateta kuni lõpuminutiteni, kui Leedu lõi veel kaks väravat.

90. minutil tegi kauglöögist skoori Grant Emerhi, kelle madal sooritus karistusala tagant maandus Ruusi värava paremas allnurgas. Teisel üleminutil vormistas kohtumise lõppseisu Carmine Lukas Mennea, kes võitis palli Jakob Käisilt, mängis end mööda väravast väljas olnud Ruusist ning lükkas karistusala joone tagant palli tühja väravasse.

Eesti U-17 noortekoondise peatreener Andres Oper sõnas mängu järel, et Leedu alustas mängu energiliselt, millele Eesti ei suutnud koheselt vastata. "Me ei olnud Leedu pakutud tempoga kohe kaasas ning ei saanud nende kõrge surve alt loogiliste käikudega välja. Lasime endale 20 minutiga kolm väravat, millest on kahju. Olime ehmunud ja julgusest jäi veidi puudu. Seejärel saime tasapisi mängu sisse ning tekitasime ka võimalusi, kuid mitte sama palju kui Soome ja Läti vastu. Leedu oli kolmest vastasest kõige tugevam ja kvaliteetsem," tõdes peatreener.

0:5 tulemusega lõppenud Balti turniirilt sai Eesti U-17 noortekoondis kolm kaotust. Esimeses kahes mängus jäädi 2:3 alla Soome eakaaslastele ning 0:1 Läti U-17 koondisele.

Turniiri kokku võttes nägi Oper positiivsena, et kõik mängijad said võimaluse end näidata. "Nii mängijad kui treenerid on turniiri järel kogemuse võrra rikkamad," leidis ta. Peatreener lisas, et turniirist jääb kripeldama, et punktiarve jäi avamata. "Esimeses kahes mängus olid punktid saadaval. Peame parandama kaitsemängu ning suutma hoida skoori minimaalsena. Esimeses kahes mängus saime sellega hakkama ning nendes olid meil ka omad võimalused olemas," rääkis Oper.