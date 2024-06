EM-i blogi | Murat Yakin: võit Itaalia üle tuli tänu meeskonnavaimule

Õhtu esimeses mängus kohtuvad Inglismaa ja Slovakkia. Omavahel on need kaks riiki mänginud kuuel korral ning kõik kuus kohtumist on võitnud Inglismaa. C-alagrupi võitja Inglismaa kogus alagrupis kokku viis punkti. Nad võitsid Serbiat 1:0, mängisid Taaniga 1:1 ja Sloveeniaga 0:0 viiki. Slovakkia pääses E-alagrupist edasi nelja punktiga, mis andis kolmanda koha. Slovakkia üllatas Belgiat 1:0 võiduga, kaotas 1:2 Ukrainale ning mängis Rumeeniaga 1:1 viiki. Inglismaa ja Slovakkia mäng algab kell 19.00.

Päeva teises mängus lähevad vastamisi Hispaania ja Gruusia. Riigid on omavahel mänginud seitsmel korral: Hispaanial on kuus ning Gruusial üks võit. Gruusia sai F-alagrupis kolmanda koha. Nad võitsid 2:0 Portugali, kaotasid 1:3 Türgile ning mängisid Tšehhiga viiki 1:1. Hispaania saavutas B-alagrupis üheksa punktiga kindla võidu. Avamängus alistati Horvaatia 3:0, seejärel saadi jagu Itaaliast 1:0 ja viimasena võideti Albaaniat samuti 1:0. Pall pannakse mängu kell 22.00.

Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Aet Süvari.