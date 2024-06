Swiatek Wimbledoni eelturniiride vahele jätmisest: tundus tark idee

Maailma esireket Iga Swiatek läheneb sel korral aasta kolmandale suure slämmi turniirile ehk Wimbledonile vastu teistsuguse lähenemisega, võrreldes eelmiste aastatega ei mänginud ta tänavu ühtegi Wimbledonile eelnenud muruturniiri. Esinumber arvab, et see oli tema jaoks parim otsus, et püüda enda esimest Wimbledoni võitu.

Swiateki parim tulemus Wimbledonisst on veerandfinaalis ja sinna jõudis ta eelmisel aastal. Veerandfinaalis kaotas poolatar vabapääsmega turniirile saanud Elina Svitolinale. Sel aastal on Swiateki esimese ringi vastaseks 2020. aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Kenin. Swiatek ei ole enda 22-st WTA tiitlist võitnud murul mitte ühtegi.

"Alguses oli kindlasti keeruline harjuda," kommenteeris Swiatek enda ettevalmistust Wimbledoniks. "Olen õnnelik, et tulin siia varakult, sest on suur erinevus selle muru vahel, mis mul on kodus ja mis on siin," lisas esireket.

"Päev-päevalt tunnen, et saan rohkem rütmi sisse ja suudan palli paremini tunnetada. Tunnen end hästi. Lähenesime sellel aastal veidi teisiti, peamiselt sellepärast, et hooaja esimeses pooles mängisin väga palju mänge," rääkis Swiatek.

Pärast oma neljandat Prantsusmaa lahtiste suure slämmi tiitlit loobus maailma esinumber juuni alguses toimunud Berliini muruturniirist. Põhjuseks oli füüsiline ja vaimne väsimus pärast intensiivset üheksat nädalat.

"Tõenäoliselt oleksin võinud veel ühe turniiri enne Wimbledonit kuskile mahutada, kuid ma ei tea, kas püsiksin siis aasta lõpuni füüsiliselt heas vormis," lisas Swiatek. "Pean mõtlema, mis on parim ka tuleviku jaoks. Arvan, et sel aastal oli see parim otsust otsus. Järgmisel aastal vaatame samuti, kuidas mul Prantsusmaa lahtiseid lähevad, sest lõplik otsus sõltub sellest."

Swiatek, kelle isa Tomasz on endine olümpiasõudja ja osales 1988. aasta olümpiamängudel Soulis meeste neljapaadi sõidus, kinnitas, et osaleb 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel. "See tähendab mulle palju. Meil on perekonnas omamoodi olümpia traditsioon. Olümpiamängud on alati selline turniir, mis on kõige tähtsam, justkui üle kõige muu," ütles ta.

"Minu kui professionaali poolt kavatsen ma seda kohelda nagu iga teist turniiri, et säilitada oma rutiinid ja mängida enda parimat tennist. See tähendaks ilmselgelt palju," rääkis Swiatek.

Wimbledoni suure slämmi turniir algab esmaspäeval, 1. juulil ning Swiatek mängib enda esimese ringi mängu teisipäeval. Esmaspäeval teeb enda suure slämmi põhitabeli debüüdi Eesti esireket Mark Lajal, kes kohtub maailma kolmanda reketi Carlos Alcaraziga.