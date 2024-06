Triatleet Liis Kapten võitis Hollandis juunioride Euroopa karikaetapi

Kapten ujus 750 m ajaga 9.45, sõitis seejärel 20,2 km rattaga ajaga 31.38 ning jooksis lõpuks 5 km ajaga 20.23. Koguaeg 1:03.01 andis eestlannale esimese koha. 12 sekundit hiljem finišeeris hollandlanna Sonja De Koning ning 16 sekundit hiljem hollandlanna Merel Veltman.

"Startisin natuke valelt poolt ja olin ujumise alguses kergelt segaduses. Sellegipoolest tulin esimese pundi sabas veest välja ja sain ilusasti rattarajale," kirjeldas Kapten võistluse käiku.

"Kui sileda Hollandi pea ainus mägi kõrvale jätta, siis oli ratas mulle enamasti kerge ning tunne oli hea. Jooksma minnes ei olnud mul kindlalt plaani, millal eest ära minna. Olin üllatunud, et mul olid üle pika aja sprindis head jooksujalad. Jooksin alguses kontrollitult ning üsna pea avastasin, et mul on teiste konkurentidega juba vahe sees. Seejärel tuli seda ainult kasvatada, kuni asi oli kindel."

Teistest eestlannadest sai Etriin Etverk (1:06.00) 14. ja Mirtel-Madlen Siimar (1:06.40) 17. koha.

Meesjuunioride klassis võistelnud Gert Martin Savitsch sai ajaga 58.22 kirja 19. tulemuse. Võidu pälvis sakslane Kjeli Arved Brandt (55.24), kellele järgnesid Luksemburgi triatleet David Lang (55.45) ja kanadalane Leandre Binette (56.05).

Meeste hulgas sai kodupubliku rõõmuks esikoha Mitch Kolkman ajaga 53.11. Pjedestaalile pääsesid veel brasiillane Manoel Messias (53.17) ja uusmeremaalane Dylan McCullough (53.21). Johannes Sikk (54.52) pälvis 19. ja Gregor Rasva (57.28) 52. koha. Armin Angerjärv seekord tulemust kirja ei saanud.