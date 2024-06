NHL-i draft'is valiti oodatult esimesena Celebrini

Kaks nädalat tagasi 18. sünnipäeva tähistanud Celebrini oli eelmisel hooajal üliõpilasliiga NCAA esimese divisjoni noorim mängija, Bostoni ülikooli eest viskas ta 38 mängus 32 väravat ning jagas ka sama palju resultatiivseid sööte. Eelmisel talvel Rootsis toimunud juunioride MM-il kogus Celebrini Kanadat esindades viie mänguga neli väravat ja neli väravasöötu.

"See on sürreaalne tunne. Olen sellest hetkest unistanud lapsest saadik ja et see nüüd täide läheb, on uskumatu," rääkis Celebrini ESPN-i ülekandes. Sharks sai sealjuures võistkonna ajaloos esimest korda draft'is esimesena valida.

Chicago Blackhawks valis teisena Valgevene kaitsemängija Artjom Levšunovi, Kanada paremäär Beckett Sennecke läks kolmandana Anaheim Ducksi ja kanadalasest keskmängija Cayden Lindstrom neljandana Columbus Blue Jacketsisse.

Avaringis valiti 18 Kanada mängijat, neli hokinoort tulid USA-st ja Venemaalt, kaks Soomest ja Norrast.